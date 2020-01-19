Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

В городе Запорожье (Запорожская область Украины) таксист заставил пассажира умыться зеленкой, когда тот отказался платить за проезд. Видео инцидента публикует региональный портал «Суббота».
По данным издания, об отсутствии денег пассажир сообщил, лишь оказавшись на месте назначения. На кадрах видео он выливает зеленку из пузырька себе в руки, а потом умывает ей лицо.
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