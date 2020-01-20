На любимых островах россиян ввели ограничения на алкоголь

На популярных курортах Балеарских островов ввели ограничения на реализацию и подачу алкоголя в общественных местах. Соответствующий закон приняло местное правительство, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Речь, в частности, идет о туристических зонах Плая-де-Пальма и Магалуф на Майорке, ранее признанной одним из самых любимых россиянами островов, а также Сан-Антонио на Ибице.

Там запретили нелимитированную подачу спиртных напитков в отелях, в том числе тех, которые работают по системе «все включено». Согласно нововведениям, гостям теперь будут предлагать не более трех таких позиций на обед и ужин, при этом алкоголь должен будет оплачиваться отдельно.

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Кроме того, в местных барах и ресторанах ввели запрет на рекламу алкоголя, акции по стимулированию его потребления (например, «счастливые часы», «два напитка по цене одного»), а также «экскурсии» по питейным заведениям и другие развлекательные мероприятия, на которых предлагаются такие напитки. Вдобавок планируется ограничить продажу спиртного с 21:30 до 08:00 в магазинах.

Считается, что таким образом власти намерены бороться с «пьяным туризмом». Учреждениям, нарушившим новые требования, грозит штраф в размере от 6 тысяч до 600 тысяч евро либо временное приостановление деятельности на срок до трех лет.

В октябре прошлого года стало известно, что россияне чаще всего летают на Кипр, Бали и Пхукет — они оказались самыми посещаемыми островами у российских путешественников. На них приходится 58 процентов всех островных бронирований. Кроме того, туристы из России часто летали на Тенерифе в среднем за 29 тысяч рублей, а также на Майорку — за 23 тысячи рублей.

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