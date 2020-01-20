Режиссер «Айки» рассказал о нехватке денег на еду из-за штрафа Минкульта

Российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой рассказал о долгах и нехватке денег на еду из-за штрафа от Министерства культуры России. Об этом сообщает издание Meduza.

По словам кинематографиста, штраф Минкульта в 7,5 миллиона рублей связан с нарушением сроков производства «Айки» — картины о киргизской эмигрантке в Москве, получившей приз Каннского кинофестиваля и вошедшей в шорт-лист «Оскара». Дворцевой пояснил, что съемки начались в 2012 году. Ожидалось, что они завершатся в течение двух лет, однако в итоге работа растянулась на шесть лет. Одной из причин задержки стало то, что в Москве долгое время не было снега, который по сюжету должен был присутствовать в кадре. Кроме того, в ходе съемок умер немецкий продюсер киноленты, а некоторые актеры-мигранты внезапно отказались от проекта.

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Режиссер признался, что не ожидал, что с него потребуют такую сумму из-за нарушения сроков. «В договоре было, что за каждый день просрочки положена какая-то сумма. По отношению к Минкульту я вел себя абсолютно открыто. Я говорил: смотрите, у меня есть задержка потому и поэтому, по объективным причинам картина затягивается. Не потому, что я исчез с деньгами в зубах», — отметил Дворцевой.

«Я сижу сейчас в долгах после картины. Все говорят: "Картина очень успешная, у тебя сейчас все круто". Я говорю: "Извините, мне иногда не хватает денег элементарно на еду"», — добавил кинематографист. По его словам, Минкульт не стал учитывать успех «Айки» на кинофестивалях.

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