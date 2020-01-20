России предсказали расширение влияния в мире

Эксперты агентства «Евразийские стратегии» рассказали о новой эпохе в международных отношениях, где влияние России в мире расширяется все больше. Об этом говорится в докладе организации.

«В мире, вновь заговорившем на языке силы, голос России слышен особенно хорошо и тем, кто ее ненавидит, и тем, кто ей симпатизирует. Она не обещает того, что не может, и неизменно выполняет обещанное», — пишут авторы доклада. Они подчеркивают, что ответственность за новые правила игры в мире на себя возьмут лидеры США, России, Турции, Китая и Индии.

Отмечается, что меняется не только международная обстановка, но и внутриполитическая ситуация в этих же странах: там обостряется борьба за власть. Эксперты считают, что сейчас во многих странах правят политики, «получившие власть бесплатно». В докладе утверждается, что однажды вопрос власти в этих странах станет вопросом силы.

По мнению экспертов, в 2020 году в мире будет укрепляться тенденция популизма (особенно в США, где на выборах якобы победит нынешний президент Дональд Трамп), а Россия продолжит расширять свое влияние.

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