Умер трехкратный номинант «Грэмми» и основатель группы Heath Brothers

Умер трехкратный номинант на музыкальную премию «Грэмми» и основатель группы Heath Brothers Джимми Хит. Об этом сообщает издание The New York Times.

Джазовый саксофонист, получивший прозвище Little Bird, скончался в своем доме в Логанвилле по естественным причинам. Ему было 93 года.

Музыкант родился в Филадельфии 25 октября 1926 года. В 1946 году он создал свою собственную группу, в состав которой входил американский саксофонист и композитор Джон Колтрейн. Спустя три года Хит распустил коллектив и присоединился к группе Диззи Гиллеспи. Позднее он также работал с такими известными джазовыми музыкантами, как Майлз Дэвис, Бенни Голсон и Джонни Коулс.

В 1975 году Хит вместе со своими братьями основал группу Heath Brothers, а в 80-х занимался составлением джазовой программы в Нью-Йоркском Куинз-колледже. В 2003-м Национальный фонд искусств США удостоил его звания мастера джаза.