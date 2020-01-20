Появились новые подробности проекта российского мегамоста

Проезд для легковых автомобилей и мотоциклов по мосту через реку Лена в Якутии будет бесплатным. Новые подробности о проекте мегамоста привели в группе компаний «ВИС», которая вместе с «Ростехом» выступает концессионером проекта, передает ТАСС.

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В компании пояснили, что введение платы за проезд шло бы вразрез с законодательством России, так как альтернативный наземный маршрут пересечения Лены отсутствует. В ВИС добавили, что о размере тарифов для грузового транспорта пока говорить рано. Вопрос будет решаться после завершения строительства моста.

По предварительным оценкам, общая протяженность мостового перехода составит более трех километров, протяженность подходов будет около 11 километров. Точная стоимость проекта не называется. В компании сообщили, что ее определят по итогам проектирования и прохождения госэкспертизы. Однако уже известно, что внебюджетные инвестиции в проекте составят порядка 28,9 миллиарда рублей. «Коммерсантъ» ранее писал, что проект обойдется в 83 миллиарда рублей, 54 миллиарда из них выделят из бюджета.

Как сообщили в компании, строительство моста обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83 процентов населения региона и позволит соединить широтные транспортные магистрали — Транссибирскую и Байкало-Амурскую с Северным морским путем. В перспективе проект позволит создать международный транспортный коридор между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Помимо этого, транспортный переход свяжет федеральные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», соединив западную и восточную части России.

Ранее принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что проезд через мост будет платным как для легкового, так и для грузового транспорта.

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