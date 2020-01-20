Зеленскому отказали в выступлении на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Израиле на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства сообщил в интервью The Times of Israel.

Он уточнил, что все равно будет присутствовать на церемонии. По словам президента, поскольку каждый четвертый еврей, погибший в лагере, был уроженцем Украины, было бы справедливо, чтобы он выступил с речью.

Ранее 20 января сообщалось, что в том же интервью Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов. Он заявил, что есть герои, которых почитают в западной и центральной части страны, и есть украинцы, которые с этим не согласны.

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