Зеленский захотел надежных отношений с США при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет иметь надежные отношения с США, не вовлекаясь во внутренние дела американской стороны. Он рассказал об этом в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленский назвал США одним из стратегических партнеров Украины, однако добавил, что не хочет вовлекаться во внутриполитические процессы Вашингтона. Также украинский лидер рассказал о телефонных разговорах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По его словам, он сделал, что мог для хороших, надежных и прочных отношений между странами.

Также Зеленский прокомментировал отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, что между главами начался диалог, а также состоялись несколько телефонных звонков. Украинский лидер отметил обмен пленными и возвращение кораблей, а также первую встречу с Путиным на саммите в нормандском формате.

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