Хафтар отключил телефон на конференции и потерялся

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар отключил телефон и потерялся во время проведения берлинской конференции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал детали о поведении Хафтара в ходе переговоров. «Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал», — отметил источник. По его словам, именно фельдмаршал отказался подписывать перемирие.

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Ранее специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников сообщил о провале международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине 19 января.

После конференции лидеры всех стран уехали в аэропорт, на брифинг остались лишь представитель принимающей стороны — канцлер Германии Ангела Меркель, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Но с другой стороны, что еще Ангела Меркель могла сказать людям? Что Берлинская конференция ожидаемо провалилась?» — задался вопросом Колесников.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине в воскресенье, 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии.

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