Футболиста-юниора отстранили до 2031 года за нападение на судью

Футболист французского «Обаня» был отстранен от выступлений на 12 лет за атаку на рефери во время матча чемпионата для игроков до 18 лет. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел 7 декабря 2019-го. Игрок жестоко атаковал одного из рефери матча против «Люина».

Дисциплинарный комитет округа Прованс рассмотрел дело и отстранил футболиста от выступлений на 12 лет. La Provence назвал наказание показательным. Таким образом, футболист будет иметь право вновь выйти на поле только в декабре 2031 года.

В январе 2020-го футболист мальтийского клуба «Оратой Юс» Антуан Камиллери напал на арбитра из-за показанной ему красной карточки. Действия игрока привели к судебным разбирательствам.

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