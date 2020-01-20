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Футболиста-юниора отстранили до 2031 года за нападение на судью

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Футболист французского «Обаня» был отстранен от выступлений на 12 лет за атаку на рефери во время матча чемпионата для игроков до 18 лет. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел 7 декабря 2019-го. Игрок жестоко атаковал одного из рефери матча против «Люина».

Дисциплинарный комитет округа Прованс рассмотрел дело и отстранил футболиста от выступлений на 12 лет. La Provence назвал наказание показательным. Таким образом, футболист будет иметь право вновь выйти на поле только в декабре 2031 года.

В январе 2020-го футболист мальтийского клуба «Оратой Юс» Антуан Камиллери напал на арбитра из-за показанной ему красной карточки. Действия игрока привели к судебным разбирательствам.

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