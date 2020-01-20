Проверка пассажиров самолета на новый китайский вирус попала на видео

В Китае пассажиров самолета проверили на наличие симптомов нового типа коронавируса. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Twitter.

На кадрах видно, как, предположительно, медицинские работники в защитной одежде и масках подносят ко лбу каждого из путешественников считывающее устройство.

Как уточняет The Beijing News, ролик был снят на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Ухани, где произошла вспышка нового вируса, в Макао. В местном правительстве пояснили, что всем пассажирам в настоящее время проводят замер температуры тела. Тех, у кого показатели будут повышены, направят на осмотр к врачу.

11 января сообщалось, что в Ухани зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии. Ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более полутора тысяч человек.

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