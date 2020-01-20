Бизнесмен Дмитрий Цветков выиграл иск у Рустэма Магдеева в Лондоне

Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении иска предпринимателя Рустэма Магдеева к Дмитрию Цветкову. Конфликт, послуживший поводом к процессу, возник вокруг ювелирного бутика Graff в кипрской Limassol Marine, который открыли в 2014 году Дмитрий Цветков, Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин.

Рустэм Магдеев потребовал от Дмитрия Цветкова выплатить 15 миллионов долларов на основании соглашения от 2014 года между ним и компанией EK Diamonds DMCC из ОАЭ, принадлежащей Эмилю Гайнулину. В этом соглашении Дмитрий Цветков выступал в качестве гаранта. Впоследствии к иску присоединился сын Магдеева Эрнест. Кроме того, Рустэм Магдеев хотел получить от Дмитрия Цветкова 5 миллионов по договору займа, связанному с инвестициями в кипрскую компанию Equix Group Ltd. Ранее исполнительный директор сети Graff Франсуа Графф доверил управление кипрской франшизой Дмитрию Цветкову через компанию Equix.

Суд обязал отца и сына Магдеевых выплатить Дмитрию Цветкову расходы в размере 36 тысяч фунтов стерлингов и компенсировать другие траты, сумма которых может дойти до несколько сотен тысяч фунтов. К тому же Высокий суд Лондона отказал Эрнесту и Рустэму Магдеевым в дальнейшей апелляции.

«Вместо того, чтобы совместно развивать бизнес, исполнять взятые на себя обязательства и следовать договоренностям, мой бывший товарищ и деловой партнер, Рустэм Магдеев, принял решение заняться своего рода шантажом, целью которого должен был быть выкуп его инвестиций в бизнес по сверхзавышенной цене, — прокомментировал «Ленте.ру» итоги процесса Дмитрий Цветков. — У него это не получилось, не получается и не получится! Он принял решение судиться — в Лондоне, в Лимассоле — никаких проблем — будем судиться! Время только жалко! А вот решением суда, о котором идет речь, я удовлетворен — оно справедливо, однако, это не единственный судебный процесс между нами. Но для меня очень важно понимать, что первый из этих процессов окончился в мою пользу!».

Британская The Times пишет, что отношения между российскими инвесторами бутика Graffухудшились в 2016 году. Уже в 2017 году Магдеев подал иск в Высокий суд Лондона к Дмитрию Цветкову, утверждая, что тот не вернул заем на 12,1 миллиона фунтов стерлингов. Дмитрий Цветков выступил со встречным иском.

В материалах дела говорится, что Рустэм Магдеев участвовал во встрече с инвесторами в 2017 году в сопровождении человека известного «своими связями с организованными преступным группами в Татарстане». Сайт Полит.ру опубликовал полетный лист бизнес-джета, подтверждающий, что таким человеком был Радик Юсупов, лидер ОПГ «Севастопольские» по кличке «Дракон», который вышел из тюрьмы по УДО незадолго до поездки с Магдеевым на Кипр. Дмитрий Цветков обвинял своих бывших деловых партнеров в вымогательство денег, а также в сговоре с целю получить полный контроль над бизнесом.

Портал «Право» писал о том, что Гайнулин вывез из бутика украшений на сумму около 47 миллионов фунтов стерлингов, а Магдеев сорвал продажу бриллианта в 40 каратов, который принес бы магазину прибыль в 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

Дмитрий Цветков считает, что позиция Рустэма Магдеева и его сына, Эрнеста Магдеева, в данном процессе основывалась на искажении и сокрытии фактов, достоверно известных им, а также на их попытке убедить английского судью в том, что на самом деле не соответствовало действительности.

«В ходе процесса Эрнест Магдеев (младший сын господина Магдеева) утверждал, что он не подписывал один очень важный документ, более того, он заявил, что даже не получал его по почте, а проверить не может, так как "его обычная практика —удалять переписку старше 2 лет"... После того, как с этим документом ознакомились его английские юристы, позиция изменилась — Эрнест Магдеев, вдруг, вспомнил, что документ этот он подписал, но... его копия ему отдана не была. Оказывается, она якобы находилась у меня», — отметил Дмитрий Цветоков.

В настоящее время на Кипре идет еще один процесс между бывшими партнерами. Дмитрий Цветков обвиняет Рустэма Магдеева в хищении 1,3 миллиона долларов, предназначавшихся на выкуп блокирующего пакета акций ОКБ имени Симонова. Суд для обеспечения исковых требований арестовал имущество Рустэма Магдеева.

«Что касается нашего суда на Кипре — Магдеев затягивает, как может, уже прошло 2 года. Но я уверен в победе! Очень жалко Гомзина — талантливый ученый, который вынужден вместо науки изучать юриспруденцию, причем на практике», — подчеркнул Дмитрий Цветков. Как пишет «Право», главный конструктор ОКБ имени Симонова Александр Гомзин был задержан по подозрению в хищении субсидий Минпромторга, предоставленных на разработку военного тяжелого БПЛА.

Тогда коллектив ОКБ обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором утверждалось, что «задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия. Целью этого давления является рейдерский захват предприятия». Сам Гомзин неоднократно заявлял о попытках рейдерского захвата ОКБ и обращался с письмом в ФСБ, где утверждал, что Магдеев пригласил его на Кипр на открытие бутика Graff, чтобы познакомить с представителями израильского ВПК, что Гомзин расценил как попытку вербовки.

