Кремль оценил встречу Путина с Джонсоном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в рамках берлинской конференции по Ливии 19 января. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что встреча носила конструктивный характер и отражала примирительный настрой сторон.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что содержание встречи отличается от официальных заявлений британского правительства.

В сообщении канцелярии главы британского правительства указывается, что Джонсон раскритиковал случившееся в Солсбери, когда были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва угрожает безопасности Соединенного Королевства и ее союзников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Москвы Джонсон пытался улучшить отношения с Россией, о каких-то резких заявлениях и речи не было.

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года.

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