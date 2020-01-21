Заставлявшего девушек бить себя током «ученого» отправили на лечение

Мужчину из Германии, обвиняемого в десятках покушений на убийство при помощи ударов током, осудили на 11 лет заключения и отправили на психиатрическое лечение. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на суд Мюнхена.

Представитель суда Флориан Гливицкий заявил, что преступника в итоге отправили в психиатрическую клинику для лечения, так как защита неоднократно указывала на его заболевания, включая синдром Аспергера и аутизм.

30-летний немец по имени Дэвид представлялся ученым и заставлял девушек бить себя током по ступням, а сам наблюдал за процессом по Skype. Ему предъявили обвинения в 88 нападениях, из которых 13 — покушения на убийство. В том числе немец нападал на несовершеннолетних — среди пострадавших девочки 13 лет.

В ноябре 2019-го стало известно, что мужчина выдавал себя за ученого, проводящего исследования. Он уговаривал девушек бить себя током — сетевое напряжение составляет 230 вольт. В обмен на «услугу» обвиняемый предлагал до трех тысяч евро.

Дэвид был арестован в феврале 2018 года. Это произошло после того, как 16-летняя девочка, которая ударила себя током, упала в обморок и попала в больницу. Суд настоял на том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме. Обвинение требовало, чтобы мужчину приговорили как минимум к 14 годам заключения. Защита просила смягчить наказание до двух лет условно в связи с болезнью Дэвида.

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