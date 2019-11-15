Немец притворился ученым и заставил девушек бить себя током

Мужчина из Германии обвиняется в десятках покушений на убийство при помощи ударов током. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Прокуратура утверждает, что 30-летний мужчина по имени Дэвид заставлял девушек бить себя током по ступням, а сам наблюдал за процессом по Skype. Сейчас ему предъявляют обвинения в 88 покушениях, в том числе на несовершеннолетних — среди пострадавших есть девочки 13 лет.

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Как сообщается, Дэвид выдавал себя за ученого, проводящего исследования. Он уговаривал девушек бить себя током — сетевое напряжение составляет 230 вольт. В обмен на «услугу» он предлагал до 3 тысяч евро. Прокуроры утверждают, что покушения были предумышленными и мужчина знал, что удары током могут быть смертельны. Многие жертвы проводили «эксперимент» несколько раз, это приводило к сильным ожогам, судорогам, нарушениям сердечной деятельности и потере сознания.

В качестве доказательств предъявлено видео, на котором 27-летняя женщина после разговора с Дэвидом бьет себя током по ступням. При этом для «процедуры» она использовала ложку и гвоздь. «У меня совсем не было денег, (...) а он произвел на меня сильное впечатление. Так что я согласилась», — заявила потерпевшая на суде.

Дэвид был арестован в феврале 2018 года. Это произошло после того, как 16-летняя девочка, которая ударила себя током, упала в обморок и попала в больницу. Суд настоял на том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме. Защита просит смягчить наказание по причине ограниченной вменяемости: Дэвид страдает синдромом Аспергера и аутизмом.

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