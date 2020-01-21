Десятки возмущенных россиян ворвались в городскую администрацию

Около сотни возмущенных жителей Мурманска ворвались в здание администрации Первомайского округа вечером в понедельник, 20 января, и потребовали от чиновников ответа по поводу судьбы своих домов, сообщает «СеверПост.ru».

Десятки горожан пришли на муниципальное собрание, которое было отменено неделей ранее. Некоторые из пришедших знали об этом и хотели высказать свое недовольство, другие услышали об отмене впервые и подняли крик, требуя впустить их в зал. В результате холл был полностью заполнен разгневанными гражданами с плакатами в руках. Успокоить их безрезультатно пробовал замначальника управления округа. Издание отмечает, что митинг закончился так же стихийно, как и начался.

На отмененном собрании должно было пройти обсуждение будущего жилых домов, которые отходят областной управляющей компании. «Мы не хотим, чтобы повторилась история с "Октябрьскими ЖЭУ". Тогда были и двойные квитанции, и поддельные подписи. Мы не хотим снова вот это все», — приводятся слова одной из пришедших на народный сход в паблике «На Севере жуть!» во «ВКонтакте».

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