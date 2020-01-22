Минэкономразвития займется наработками Госсовета по реализации нацпроектов

Министерство экономического развития России будет использовать все наработанные в рамках рабочей группы Государственного совета по экономике и финансам предложения глав российских регионов по реализации национальных проектов. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, пишет ТАСС.

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Решетников напомнил, что ранее он руководил профильной рабочей группой. «За это время, в том числе, удалось найти ряд успешных решений, направленных на более эффективное финансирование мероприятий национальных проектов в регионах», — сказал он.

Максим Решетников был назначен на пост министра экономического развития накануне, 21 января. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее он занимал должность губернатора Пермского края.

Правительство Дмитрия Медведева было отправлено в отставку 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

В обновленном составе правительство стало на одного вице-премьера меньше — девять вместо десяти, а бывший помощник президента Андрей Белоусов сменил министра финансов Антона Силуанова на посту первого вице-премьера. Полностью обновился социальный блок и на треть — экономический.

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