Россияне останутся без голливудских фильмов на майских праздниках

На майских праздниках в кинотеатрах будут показывать преимущественно российское кино. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Накануне своей отставки министр культуры Владимир Мединский потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии Минкульта до 20 февраля подготовить план выхода наиболее крупных премьер. Он отметил, что перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне россияне останутся без голливудских фильмов на две недели, и заявил, что подобные праздники происходят лишь раз в жизни.

«Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы. Никаких "Мстителей". Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — подчеркнул Мединский. По его словам, в мае зрители смогут посмотреть такие отечественные ленты, как «Стрельцов» и «Подольские курсанты». На май также запланирована премьера голливудского блокбастера «Черная вдова».

21 января стало известно, что Мединский уйдет с поста министра культуры. Он возглавлял Минкульт с 21 мая 2012 года. Его преемником на министерском посту стала Ольга Любимова, возглавлявшая департамент кинематографии.

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