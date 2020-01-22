Трое рабочих сорвались в шахту лифта в российском городе

В Кемерово на одной из местных строек трое рабочих упали в шахту лифта с высоты около шести метров. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-секретаря Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика.

По его словам, все трое госпитализированы в Областную клиническую больницу имени Подгорбунского, один из пострадавших находится в реанимации.

В управлении Следственного комитета (СК) по региону уточнили изданию, что работы велись в пристроенной к жилому дому детской поликлинике. «Работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась», — сообщили в СК.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Саратове школьница упала в шахту лифта после попытки сделать селфи. Друзья пострадавшей рассказали, что она фотографировалась на пятом этаже недостроенного дома. Девочка сделала шаг назад и упала в шахту.

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