Российская школьница упала в шахту лифта из-за селфи

chpsaratov.ru

В Саратове школьница 2002 года рождения упала в шахту лифта после попытки сделать селфи. Об этом сообщило «ЧП-Саратов».

По информации издания, инцидент произошел на улице Чернышевского, 3а. Друзья пострадавшей рассказали, что она фотографировалась на пятом этаже недостроенного дома. Девочка сделала шаг назад и упала в шахту.

Издание также опубликовало видеозапись с места спасения школьницы. На ней видно, что спасатели несут ее на носилках. Какие именно травмы получил подросток, неизвестно. О состоянии пострадавшей не сообщается.

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