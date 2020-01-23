Власти взялись за экологическую проверку агрокомпании «Уралбройлер»

Генеральная прокуратура России начала проверку фактов систематического нарушения природоохранного законодательства и неисполнения решения суда Аргаяшской птицефабрикой, входящей в компанию «Уралбройлер». Это следует из письма Генеральной прокуратуры России, имеющемуся в распоряжении «Ленты.ру». Соответствующее распоряжение было направлено прокурору Челябинской области, в которой находится предприятие, сообщается в документе.

В декабре 2019 года в отношении деятельности птицеводческого предприятия из-за нарушения экологических норм была начата проверка Росприроднадзора. Несколько раньше, в ноябре, челябинское экологическое общественное движение «Теча» обратилось к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой с просьбой принять меры в отношении злостного загрязнителя окружающей среды — компании «Уралбройлер», которому принадлежит Аргаяшская птицефабрика. По итогам рассмотрения обращения Росприроднадзор поручил руководителю Уральского межрегионального управления ведомства Виталию Курятникову провести проверку деятельности птицеводческого предприятия.

«Аргаяшская птицефабрика превратила окружающие ее земли в стихийные свалки птичьего помета и навозной жижи. Отходами жизнедеятельности завалены гектары леса, нечистотами загрязнены некогда прекрасные уральские озера, из-за неконтролируемого сброса сточных вод погибли сотни деревьев», — прокомментировал ситуацию руководитель экологической организации «Теча» Госман Кабиров.

В письме Россельхознадзора на имя Госмана Кабирова (имеется в распоряжении «Ленты.ру») отмечается, что в действиях компании «Уралбройлер» усматриваются признаки административного правонарушения, а именно нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде.

В документе подчеркивается, что еще в 2017 году Аргаяшский районный суд принял решение о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, в пользу администрации Аргаяшского муниципального района в размере более 18 миллионов рублей. Тогда суд признал незаконными действия компании «Уралбройлер» по загрязнению земельного участка,«обязал прекратить загрязнение земель сельскохозяйственного назначения и произвести рекультивацию загрязненного земельного участка, обязал виновного прекратить вывоз помета на земли сельскохозяйственного назначения». Кроем того, региональное управление Россельхознадзора обязало компанию выплатить административные штрафы.

Однако в 2019 году компания «Уралбройлер» продолжала нарушать природоохранное законодательство, что следует из письма замглавы Россельхознадзора. Так, ведомство установило, что компания «Уралбройлер» не проводила положенную государственную регистрацию куриного помета в качестве агрохимиката и вывозило его на поля без экспертизы результатов регистрационных испытания пестицидов и агрохимикатов.

Поводом к нынешней прокурорской проверке послужил депутатский запрос руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергею Данкверту (копия документа имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»). В нем подчеркивается, что систематические нарушения требований безопасности в обращении с отходами производства и норм санитарно-эпидемиологической безопасности представляют угрозу для окружающей среды и здоровья граждан.

В обращении в Генпрокуратуру депутат Госдумы акцентировал внимание на том, что в нарушение предписания суда птицефабрика продолжает сброс отходов в водные объекты и на открытые земельные участки из цистерн. При этом собственная система по утилизации отходов птицеводческой фермы, как подчеркивается в обращении, находится в аварийном состоянии.

«Несмотря на все запреты и штрафы, предприятие "Уралбройлера" среди белого дня продолжает отравлять округу опасными биологическими отходами, видимо, считая, что в минусовую температуру и под снегом не будут заметны следы экологических преступлений предприятия, — подчеркивают в организации «Теча». — Тем не менее территория вокруг закрытых очистных сооружений завалена свежим навозом, а окружающая среда продолжает отравляться».

Экологи же считают, что деятельность компании надо остановить до устранения нарушений, установленных компетентными органами. «Местные жители бьют тревогу и просят остановить работу злостного нарушителя закона и обязать его восстановить земли, ликвидировать ущерб, нанесенный природным объектам — почвам, озерам, рекам Зуя и Зузелка, — говорится в письме местных общественников, которое приводится в пресс-релизе движения «Теча». — Иначе скоро придется переселять сотни и тысячи людей из зоны санитарной и экологической катастрофы! Вполне реально возникновение инфекционных болезней у людей и птицы, продукты из которой идут в продажу».