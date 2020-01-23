Безответственные родители случайно напоили младенца алкоголем

Безответственные родители перепутали бутылки и случайно напоили младенца алкоголем. Об этом сообщает Asia One.

В пятницу, 17 января, семейная пара из китайской провинции Чжэцзян пыталась успокоить своего двухмесячного ребенка. Они хотели приготовить смесь для кормления и схватили первую попавшуюся бутылку.

Когда младенец выпил уже около десяти миллилитров молочной смеси, родители почувствовали странный запах и поняли, что что-то не так. Оказалось, что вместо бутылки с водой они использовали бутылку с китайской водкой байцзю, которая по внешнему виду ничем не отличается от воды.

Ребенка немедленно доставили в местную больницу с тяжелым пищевым отравлением. Младенец был красным и уже терял сознание на руках матери. Поскольку он был слишком мал, чтобы вызывать рвотные рефлексы, врачам пришлось промывать его желудок, чтобы вывести алкоголь из организма.

Врачи предупредили родителей, что, несмотря на небольшое количество алкоголя, выпитое младенцем, есть риск возникновения осложнений. Алкоголь в организме ребенка резко понижает уровень сахара в крови, приводя к судорогам и коме, а также может замедлить сердечный ритм до критически опасного уровня. «Воздействие алкоголя на детскую нервную систему проявляется не сразу, поэтому требует длительного наблюдения врачей», — рассказали в больнице.

Ранее сообщалось о безответственных родителях, которые забыли своего ребенка на автозаправке. Они заметили пропажу лишь через два часа и сразу обратились в полицию.

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