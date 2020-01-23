В Москве ЛГБТ-активист пожаловался на избиение силовиками со словами «рыжее чмо»

В Москве местный ЛГБТ-активист Дмитрий Ярцев пожаловался в Следственный комитет из-за избиения силовиками в отделении полиции. Ему якобы заламывали руки и называли «рыжим чмом». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу ЛГБТ-группы «Стимул».

По информации издания, его задержали на антифашистском марше, на который он вышел с баннером «ЛГБТ против репрессий». Ярцев утверждает, что у автозака его ударил в бок один из нацгвардейцев, а двое полицейских с силой прижали его к автобусу, в результате чего он якобы получил ушиб головы.

В итоге Ярцева доставили в отделение полиции по району Арбат. Там ему заломили руки, не позволяли прийти его адвокату, а также называли «рыжим чмом», утверждает Ярцев в своем заявлении.

Ярцева обвинили в пропаганде сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП). На следующий день в травмпункте у него диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

Антифашистский марш в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, в котором принимал участие потерпевший, проходит в Москве ежегодно 19 января. В этом году акцию согласовали на 500 человек.

Маркелов и Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года участниками радикальной националистической группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН). Исполнителями убийства признаны националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис. Первый получил пожизненный срок, вторая — 18 лет колонии. Создатель и руководитель БОРН Илья Горячев также осужден на пожизненное заключение.

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