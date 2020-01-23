В МВД рассказали о влиянии жуков на вкус тюремной каши

В городе Инта (Республика Коми) в СИЗО-3 один из задержанных пожаловался на жуков в тюремной овсяной каше. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

В официальном ответе от начальника ОМВД значится, что крупяные жучки в каше не влияют на вкус. «Крупные жучки на вкусовые качества и энергетическую ценность приготовленного блюда не влияют, для взрослого человека опасности не представляют, особенно после тепловой обработки», — говорится в документе.

В ответе также уточняется, что подрядчику, с которым заключен госконтракт, направлена претензия о недопустимости нарушений при хранении продуктов питания.

В конце декабря 2019 года сообщалось, что российских заключенных в семи колониях нескольких регионов кормили некачественным куриным мясом.

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