Главная в мире женщина-финансист по-русски рассказала об Украине

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде по-русски рассказала об Украине. Отрывок из беседы с главной в мире женщиной-финансистом журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Аскер-заде спросила Георгиеву, может ли Киев ожидать получения очередного транша от МВФ. «Мы работаем над тем, чтобы Украина выполнила все те условия, которые были заложены в нашем соглашении на уровне работников Международного валютного фонда. Когда это будет сделано, мы предоставим вниманию совета директоров предложение одобрить 5,5 миллиарда долларов», — ответила глава фонда.

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В декабре 2019 года Георгиева сообщила, что МВФ предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Соглашение должно быть одобрено руководством фонда и советом директоров. По словам финансиста, МВФ готов поддерживать политику Киева, нацеленную на поддержание макроэкономической стабильности и вывод экономики на путь более уверенного, устойчивого, инклюзивного роста.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные реформы, которые от Киева требует МВФ. Среди них массовая приватизация государственных предприятий и земельная реформа.

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