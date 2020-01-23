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Десятки погибших в экспедициях полярников захоронили рядом с Антарктидой

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На необитаемом острове Буромского рядом с материковой Антарктидой захоронили останки 70 полярников, погибших в экспедициях. Об этом сообщила РИА Новости автор и руководитель проекта по реставрации кладбища полярников Ольга Стефанова.

По ее словам, с 1956 года в Антарктиде погибли 77 человек, но только семерых из них отправили на родину и похоронили. Руководитель проекта рассказала, что, когда происходят трагические случаи, тела полярников стараются отправить к семьям. Однако не всегда есть навигация, поэтому о создании кладбища задумывались еще в 1950-х годах.

Раньше для захоронений делали деревянный гроб, который устанавливали на скалах, накрывая металлическим саркофагом, рассказала Стефанова. Затем все это закреплялось камнями от ветра, полярники делали табличку. На следующий год привозили мемориальную плиту из бронзы или мрамора. Также, по ее словам, бывали случаи, когда полярники проваливались в трещины и тонули, их тела не могли достать.

Так, в 2008 году, механик Дмитрий Ломакин провалился в трещину вместе с трактором. Коллеги не смогли достать тело, однако жена и мать настояли на том, чтобы его доставили на родину. По указу президента отряд Центроспаса из 12 человек раскопал трещину, в итоге мужчину похоронили дома, в Краснодарском крае.

Стефанова добавила, что в этом году отмечается двухсотлетие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. Она напомнила, что во время антарктической экспедиции в 1957 году из-за обвала ледяной кромки погибли полярники Николай Буромский и Евгений Зыков, после чего было принято решение о создании мемориального кладбища.

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