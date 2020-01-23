Певица съездила на гастроли в город-очаг китайского вируса и попала в больницу

В итальянском городе Бари женщина попала в больницу с подозрением на заражение смертельным китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом пишет газета la Repubblica.

Как пишет издание, в была госпитализирована певица, которая ранее съездила на гастроли в китайский города Ухань. Там был обнаружен новый тип коронавируса. У женщины обнаружили симптомы, похожие на грипп — лихорадку и кашель. Личность артистки не раскрывается.

Сейчас она находится в изоляторе под наблюдением специалистов. Ее анализы направлены в Рим для исследования в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

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По данным на вечер 23 января, в Китае зафиксировано 644 случая поражения коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 18 летальных исходов. Очагом вируса стал китайский город Ухань, где оказалось 444 больных. Из-за опасений распространения вируса власти власти закрыли Ухань на въезд и выезд, а затем ввели такие же меры в населенных пунктах Хуанган и Эчжоу.

Несколько случаев заболевания зарегистировано в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии. Однако комитет Всемирной организации здравоохранения не рекомендовал объявлять вспышку заболевания. Глава комитета Дидье Уссэн заявил, что «сейчас пока еще не время» для таких мер. В Китае считают, что пик эпидемии произойдет позже, в феврале.

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