Названа причина смерти актера из сериала «След»

Названа причина смерти российского актера театра и кино Данилы Перова. Об этом сообщила актриса Елена Скороходова в своем Facebook-аккаунте.

«У Раисы Ивановны Рязановой (советская и российская актриса театра и кино — прим. «Ленты.ру») умер единственный сын Даниил 1968 года рождения. Какая боль! Причина — тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына — это страшно», — написала она.

О смерти актера из сериала «След» стало известно вечером 23 января. Ему был 51 год.

Народный артиста России Данила Перов, работавший в театре «Содружество актеров Таганки», был также известен по сериалам «Марш Турецкого», «Интерны», «Кодекс чести», «Всегда говори "всегда"», «Леди Бомж» и «Серебряный бор». Кроме того, он снимался в фильмах «Инспектор ГАИ», «Дом для богатых» и «Чужой звонок».

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