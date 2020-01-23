Назван возможный срок объединения валюты России и Белорусии

Единая валюта на территории России и Белоруссии появится не раньше, чем через десять лет. Такой срок назвал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат указал, что хотя Минск и Москва уже сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве, подписание договора об объединении валюты двух стран идет медленно. «Я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года», — сказал политик. Водолацкий добавил, что между странами уже налажено взаимодействие по ряду направлений. Речь идет, например, о сфере обороны, промышленности, культуры и медицины.

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Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с весны 2019 года. Соглашение было подписано в декабре 1999 года, в 2000-м оно вступило в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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