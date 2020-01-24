Крупнейший американский банк приравнял женщин к геям

Один из крупнейших в мире инвестбанков — американский Goldman Sachs — не будет организовывать IPO для тех компаний, в состав директоров которых не входит хотя бы одна женщина или лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Приравнивать женщин к геям станут с лета текущего года. Об этом сообщил генеральный директор банка Давид Соломон со время экономического форума в Давосе. Его слова приводит CNBC.

Это также относится к людям «с небелым цветом кожи». «К 2021 году мы будем требовать, чтобы таких людей в совете было двое», — указал Соломон.

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Он напомнил, что за последние несколько месяцев в США и Европе на IPO вышли десятки компании, главные посты в которых занимают исключительно белые мужчины. В Goldman Sachs выступают за то, чтобы в руководстве компаний было больше разнообразия. В совете директоров самого банка — 11 человек, среди них четыре женщины.

Соломон добавил, что эффективность выходивших на IPO компаний хотя бы с одной женщиной в руководстве оказывалась значительно выше, чем без таковых. По его мнению, отчасти проблема с однородностью состава совета директоров объясняется тем фактом, что на должности выбирают уже работавших на высоких постах в компании людей.

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