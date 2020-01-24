Российская школьница с редким заболеванием умерла в ожидании реанимобиля

В Новосибирске семилетняя девочка с редким генетическим заболеванием умерла в ожидании реанимационной бригады. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Российская девочка лежала в городской детской клинической больнице. В ночь на 21 января у нее начался эпилептический припадок. Невролог осмотрел пациентку и вызвал реанимобиль. Машина приехала через 14 минут, однако спасти жизнь девочки не удалось.

По мнению матери погибшей, ребенка можно было спасти, если бы медики приехали быстрее. В региональном Минздраве заверили, что готовы провести проверку действий врачей. Проводится расследование.

Ранее в городе Балашове Саратовской области 16-летний подросток внезапно упал на пол и умер. Вечером 23 января подросток находился в гостях у бабушки и дяди. Внезапно на глазах родственников он упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть.

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