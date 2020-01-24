Уничтожение изъятого у россиян оружия впервые попало на видео

Специалисты Росгвардии в отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского впервые продемонстрировали работу специально оборудованной мастерской по уничтожению оружия. Запись в пятницу, 24 января, в пресс-службе ведомства предоставили «Ленте.ру».

На кадрах видно, как специалисты мастерской уничтожают 300 винтовок, ружей и пистолетов. Как пояснили в Росгвардии, уничтожению подлежат и охотничьи ружья, добровольно сданные владельцами, и орудия преступления, подлежащие уничтожению по решению суда после вынесения приговора.

Перед уничтожением проводятся все необходимые юридические, криминалистические и технические процедуры. В частности, наиболее раритетные экземпляры осматривают специалисты-историки и дают свое заключение, что оружие не представляет исторической и культурной ценности.

Как пояснил «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии, генерал-майор Валерий Грибакин, в 2019 году в мастерских ведомства были уничтожены 152 тысячи единиц оружия и 2,8 миллиона патронов разных калибров. В результате на переплавку было отправлено 197 тонн металлического лома, стоимость которого (после уплаты всех положенных налогов) превысила 3 миллиона 267 тысяч рублей, которые были обращены в доход Российской Федерации.

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