Мужчина нашел на улице коробку с деньгами и вернул ее в банк

dailymail.co.uk

Житель американского штата Мичиган нашел на улице коробку с 27 тысячами долларов (1,6 миллиона рублей) и вернул ее в банк. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во вторник, 21 января, Джордж Кондэш (George Condash) заметил на улице возле банкомата коробку с надписью «40 тысяч долларов» (2,4 миллиона рублей). Сначала американец подумал, что это мусор, но потом решил забрать коробку, чтобы ее не нашел никто другой. Мужчина положил ее в машину и подъехал прямо ко входу в банк.

Кондэш зашел в офис с коробкой и поставил ее на стойку. «Полагается ли награда за 40 тысяч долларов?» — спросил он. Сотрудники банка были ошеломлены. Нашедший деньги надеется, что любой честный человек на его месте поступил бы так же.

Оказалось, что инкассатор, который доставлял наличные в банк, по ошибке забыл один из ящиков на улице. На видео с камеры наблюдения видно, что коробка простояла нетронутой 20 минут, прежде чем Кондэш забрал ее.

Несмотря на указанную на бирке сумму в 40 тысяч долларов, внутри оказалось 27 тысяч долларов. В благодарность банк выдал Кондэшу денежную награду. В банке пояснили, что если бы мужчина решил уехать с деньгами, полиция смогла бы вычислить его по записи с камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган нашел в подержанном диване тайник с деньгами и вернул всю сумму владельцу. 64-летний мужчина купил подержанный диван за 70 долларов (4,3 тысячи рублей), снял чехлы с неудобного пуфа, который шел в комплекте, и нашел коробку с 43 тысячами долларов (2,6 миллиона рублей).

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