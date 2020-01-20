Мужчина нашел в подержанном диване тайник с деньгами и вернул их владельцу

Житель американского штата Мичиган нашел в подержанном диване тайник с деньгами и вернул всю сумму владельцу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

64-летний Говард Кирби (Howard Kirby) купил подержанный диван за 70 долларов (4,3 тысячи рублей). Однако пуф, который шел в комплекте, показался ему неудобным. Спустя несколько недель он решил снять чехлы и узнать, что именно причиняло дискомфорт. Внутри он обнаружил коробку с 43 тысячами долларов (2,7 миллиона рублей).

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Кирби поговорил с адвокатом и узнал, что по закону он не обязан возвращать деньги. Однако американец решил поступить по совести. Он отнес коробку с заначкой в благотворительный магазин, в котором приобрел диван, и попросил связаться с предыдущими хозяевами.

Оказалось, девушка по имени Ким Фо-Ньюберри (Kim Fauth-Newberry) отдала диван на благотворительность после смерти дедушки. По ее словам, она не подозревала, что внутри спрятаны деньги. Семья призналась, что планировала сжечь диван, однако благотворительный магазин согласился его забрать. «Эти деньги принадлежали им. Я рад, что смог вернуть им эту заначку, — подчеркнул Кирби. — Я поступил, как порядочный христианин».

В октябре прошлого года сообщалось, что в Лондоне, Великобритания, мужчина нашел на дороге потерянный кошелек и связался с его владельцем, отправив ему короткие сообщения с денежными переводами по одному пенни (около 80 копеек). В качестве благодарности он получил бутылку вина.

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