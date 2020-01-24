Древняя египетская мумия испустила стон

Ученые Университета Лондона в Великобритании воспроизвели стон древнеегипетского жреца Несьямуна, возраст мумии которого достигает около трех тысяч лет. Для этого исследователи реконструировали и создали 3D-модель речевого тракта. Об этом сообщается в пресс-релизе на Science Alert.

Исследователи воспользовались компьютерной томографией, чтобы восстановить губы, гортань и другие органы голосового аппарата. Они создали виртуальную модель речевого тракта, которая сумела испустить звук, напоминающий протяжный вздох или долгую гласную «э».

Однако ученые подчеркивают, что они пока не могут синтезировать полноценную речь, поскольку для этого необходимы знания об артикуляции — совместной работе органов голосового аппарата для воспроизведения различных звуков. Кроме того, нужно знать о фонетике и речевом ритме родного языка жреца. Проблемой является и то, что основная часть языка (органа) у мумии отсутствовала, хотя эта мышца играет важную роль в артикуляции.

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