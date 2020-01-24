Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о вреде смартфонов. На встрече с коллективом Шкловского завода газетной бумаги политик заявил, что не пользуется гаджетами, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, у него нет мобильного телефона. «Мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность», — заявил политик. Он рассказал, что если ему крайне редко звонят по мобильному, то телефон приносит адъютант.

«Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо, — подчеркнул Лукашенко. — Вам этого хочется? Нет».

Он также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что Лукашенко — самый популярный зарубежный политик у россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!