Украина объяснила слова о румынской оккупации в речи Зеленского

Посол Украины в Румынии Александр Баньков объяснил слова об оккупации Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню Соборности. Об этом сообщает «Европейская правда».

Говоря о событиях столетней давности, Зеленский заявил, что «УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». На англоязычной версии сайта президента Украины слово «заняли» было переведено как «occupied», после чего Бухарест потребовал объяснений. Украинский посол был вызван в МИД Румынии.

«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории», — цитирует издание заявление министерства.

Баньков заявил, что речь идет о неточном переводе слов Зеленского, который уже изменили (вместо «occupied» появилось «taken»). Он подчеркнул, что Зеленский обратился к событиям 1918–1919 годов, чтобы продемонстрировать необходимость национального единства и укрепления украинского государства, которое «продолжает борьбу против российской агрессии». Посол выразил сожаление «неприятной ситуацией» и добавил, что она стала результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!