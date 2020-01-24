Семиматчевая сухая серия «Ливерпуля» в АПЛ прервалась

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес прервал семиматчевую сухую серию «Ливерпуля» во встрече 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Мексиканец отличился на 51-й минуте игры ударом головой. Последний раз красные пропускали в премьер-лиге 4 декабря в поединке против «Эвертона» (5:2).
На момент написания новости во встрече «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» идет 62-я минута. Счет равный — 1:1.
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