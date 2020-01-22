«Тоттенхэм» обыграл худшую команду АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 января, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 38-й минуте в составе «шпор» отличился Деле Алли. На 70-й минуте Тиэму Пукки восстановил равенство, реализовав пенальти. Через девять минут Сон Хын Мин вернул преимущество лондонцам.

«Тоттенхэм» прервал четырехматчевую серию без побед, набрал 34 очка и вышел на шестое место в чемпионате. «Норвич» имеет в активе 17 очков, с которыми замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Тоттенхэм» 2 февраля на своем поле примет «Манчестер Сити». «Норвич» днем ранее на выезде встретится с «Ньюкаслом».

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