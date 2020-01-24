Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что нужно помнить в первую очередь о заботе, которую оказывает ветеранам российское правительство.

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О том, что Берлин выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда, стало известно ранее 24 января. Соответствующее соглашение будет подписано в начале следующей недели. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, этот шаг свидетельствует об осознании государством своей исторической ответственности.

Блокадники Ленинграда отметили, что помощь Германии не искупает ее вину, однако это «хоть что-то». «Теперешнее поколение не виновато», — сказала председатель правления петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Президент России Владимир Путин 18 января пообещал выделить ветеранам по 75 тысяч рублей по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, также повышенную выплату получат труженики тыла — им выделят по 50 тысяч рублей.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, всего за это время в городе от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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