Собака погибла после укуса пьяного мужчины

Пьяный житель Ганы загрыз укусившую его собаку. Об этом сообщает местное издание Pulse со ссылкой на телерепортаж United Television Ghana.
Инцидент произошел, когда 45-летний Джастис Афлакпуй (Justice Aflakpui) употреблял акпетеши — местный напиток, напоминающий джин. Неожиданно в дом вбежала собака, укусила его за ногу и бросилась наутек.
Ганец погнался за ней, поймал ее в кустах неподалеку и укусил в ответ. «Было слышно, как собака лает и воет, будто ей действительно больно, — рассказал брат Афлакпуя. — Через несколько минут она замолчала. Я вышел проверить, что случилось, и обнаружил, что после укуса собака погибла, а из ее пасти шла пена».
Акпетеши — спиртной напиток, который распространен в Гане. Его гонят из забродившего пальмового вина или сока сахарного тростника. Как правило, крепость акпетеши составляет от 40 до 50 градусов.
В 2019 году сообщалось, что житель индийского штата Уттар-Прадеш загрыз укусившую его змею. Пресмыкающееся заползло в дом к мужчине по имени Радж Кумар, когда тот пил спиртные напитки.