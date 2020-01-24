Украинский священник со скандалом выгнал семью погибшего в Донбассе военного

Украинский священник оскорбил и со скандалом выгнал из церкви семью солдата, который погиб в Донбассе. Об этом рассказала мать военнослужащего изданию «Армiя.Inform».

Надежда Попович с внуками пришла на день рождения своего сына Дениса, погибшего во время боев за аэропорт Донецка. Она попыталась заказать поминальную службу, но священник отказался. По словам женщины, он выгнал семью «под забор» и бросил в ее внуков лопату, а ее покойного сына назвал «братоубийцей».

Попович добавила, что в эту церковь раньше ходила вся ее семья, но вот уже полгода местные священники не желают их видеть и не дают почтить память убитого. Издание сообщает, что женщина встретилась с президентом Владимиром Зеленским на памятных мероприятиях, посвященных погибшим в боях за аэропорт солдатам, и рассказала ему о своей проблеме.

Ее сын Денис Попович с позывным «Денди» был гранатометчиком в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Дикая утка». Он погиб 22 января 2015 года. На Украине он считается героем — солдат спас сослуживцев, выступив против БТР ополченцев. Эти события отражены в фильме «Зенит».

Бои за аэропорт Донецка длились с мая 2014 года по январь 2015-го. Со стороны ополченцев в его захвате участвовали известные батальоны «Спарта» под командованием Моторолы (Арсен Павлов) и «Сомали» под командованием Гиви (Михаил Толстых). Обе стороны использовали тяжелое вооружение, в результате аэропорт оказался полностью разрушен. Ни Киев, ни ополченцы не обнародовали свои точные потери, но посчитали потери противника. Власти Украины утверждают, что силы ДНР и ЛНР потеряли убитыми около 800 человек и почти 2000 ранеными. В ДНР оценили потери Украины в 600 человек, в их числе оказались тела почти 370 украинских военных, обнаруженные после разбора завалов.

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