Новый китайский вирус дошел до Австралии

В Австралии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных работников здравоохранения.

Отмечается, что пациентом является гражданин Китая, который прибыл в Австралию в январе. Его госпитализировали в стабильном состоянии в пригороде Мельбурна, штат Виктория.

Материалы по теме «Я здесь, и мне отсюда не уехать» Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом

Ранее в Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом. Самочувствие пациентки улучшалось постепенно: шесть дней температура у нее держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

По последним данным, в мире насчитывается более 1200 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 39 летальных исходов. Большинство пострадавших от нового вируса находятся в Китае. Несколько случаев выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!