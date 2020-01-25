Наследники Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за продажи зданий, которыми до 1938 года пользовались члены семейства и которые были отняты нацистами после захвата Австрии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Financial Times.

Авторы иска считают, что власти Вены специально оформили документы для того, чтобы город стал единственным владельцем домов, а затем продали их по заниженным ценам. Ротшильды потребовали вернуть им всю их собственность.

Издание уточняет, что указанные в иске здания до Второй мировой войны принадлежали благотворительному фонду Ротшильдов и там располагались лечебные учреждения для душевнобольных. В 1956 году власти Австрии восстановили эти дома, но бывших владельцев не уведомили.

В мае 2019 года сообщалось о продаже в Каннах особняка XIX века Edge Road, расположенного по соседству с виллой Ротшильд. Объект находится в Английском квартале Канн, его площадь — 628 квадратных метров, стоимость — 13,5 миллиона евро (около миллиарда рублей).

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