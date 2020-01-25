На Урале и в Сибири стартовали полуфиналы «Лидеров России»

В Екатеринбурге и Новосибирске стартовали полуфиналы конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Уральского (УрФО) и Сибирского федерального округов соответственно (СФО). Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

«Дальнейшие результаты зависят от вас. В финал выйдут не все, победителей будет еще меньше. Но это не говорит, что те, кто не прошли дальше, чего-то не достойны. Когда путь тернистый, тогда по-настоящему тренируются бойцовские качества характера», — напутствовал участников полпред президента в СФО Сергей Меняйло. В полуфинал конкурса в этом округе вышел 261 участник.

Полуфиналистов в УрФО оказалось 262. К ним обратился полпред главы государства в округе Николай Цуканов. «Главное, чтобы вы использовали полученные лидерские навыки, наработанный опыт на практике, смогли реализовать себя в будущем, решать те вопросы, которые требуют безотлагательного решения, чтобы ваши проекты нашли применение и сделали жизнь комфортней и качественней», — сказал он.

Основные дни полуфинала — 25 и 26 января. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от округов, которых пригласят в Сочи на суперфинал «Лидеров России».

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей». Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

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