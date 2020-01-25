Пятилетняя девочка случайно принесла в школу секс-игрушку матери

В американском штате Пенсильвания девочка случайно принесла в школу секс-игрушку матери. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пятилетняя Майла Эйзенхауэр (Myla Eisenhower) нашла в личных вещах матери вибратор в виде кольца и принесла его в школу. Весь день девочка носила секс-игрушку на руке, а на обратном пути домой подарила ее приятельнице. Вскоре 26-летняя мать Кала Манили (Kahla Maneely) получила сообщение от родителей школьной подруги дочери и узнала о произошедшем.

«Я не знала, что делать. Мне никогда в жизни не было так стыдно, — призналась Манили. — Я минут десять смотрела в экран телефона и продумывала вежливый ответ. У меня не было слов». Американка принесла свои извинения и заверила, что вибратор был абсолютно новый. Затем она смогла успокоиться и посмеяться над нелепым инцидентом. «Я рада, что мать ее подруги отнеслась ко всему этому с пониманием и не устроила скандал», — подчеркнула она.

После произошедшего Манили спрятала свои интимные принадлежности в недоступных для детей местах, а также объяснила дочери, что нельзя трогать чужие вещи. «Под конец разговора она извинилась. Я надеюсь, она тоже извлекла из этого урок», — заключила мать.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании ребенок по ошибке явился в школу с вибратором на ухе. Ребенок считал странное устройство слуховым аппаратом, однако, присмотревшись, библиотекарь с ужасом поняла, что это мужская секс-игрушка.

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