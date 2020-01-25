В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто

Полиция Испании раскрыла банду из 13 польских наркоторговцев с военной подготовкой. Их арестовали, сообщает издание Daily Mail.

В ходе полицейских рейдов было изъято три тысячи растений марихуаны, 11 элитных автомобилей, пять из которых были угнаны из Великобритании в Европу. Кроме того, конфискованы три пистолета с глушителями.

Большинство из 13 арестованных ранее были судимы, некоторые из них бывшие солдаты. Они подозреваются в принадлежности к международной преступной группе.

По информации полиции, наркотики хотели отправить в Нидерланды, Великобританию, Францию и Польшу. Задержанные выращивали наркотики сами, а также крали их у других контрабандистов. Марихуану продавали через интернет и вывозили в другие страны под видом продуктов, напитков, в виде масла каннабиса, а также с привлечением курьеров.

В декабре прошлого года сообщалось, что патруль силовиков из Перу перехватил у северного побережья страны полупогружную субмарину, на борту которой была партия кокаина общим весом около двух тонн.

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