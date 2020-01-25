В России «Татьяну года» наградили поездкой в Китай

В Тихоокеанском государственном университете города Хабаровск победительницу студенческого конкурса «Татьяна года» наградили поездкой в Китай. Об этом сообщает региональное информационное агентство AmurMedia.

Педагоги и студенты 13 вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области отметили праздник Татьяниного дня и студенчества. Развлекательная часть торжества проходила в актовом зале Тихоокеанского государственного университета. Студентам, отличившимся в учебе, науке и спорте, подарили дипломы, сертификаты и стипендии.

После объявления лучших студентов прошел конкурс «Татьяна года», в котором участвовали 11 девушек. Призовое место заняла студентка второго курса Татьяна Остапенко. В качестве подарка ее отправили в КНР в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы».

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Из-за риска распространения вируса власти закрыли город на карантин, а позже ввели те же меры еще в нескольких населенных пунктах.

Известно о нескольких случаях заболевания в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии. В Китае ожидают, что наивысшая степень распространения будет в феврале.

В ночь на 24 января Всемирная организация здравоохранения воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. По заявлению руководства организации, «сейчас пока еще не время» для такого шага.

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