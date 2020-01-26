Путину донесут на сравнившего гигантскую свалку с Мамаевым курганом губернатора

Житель Волгограда Армен Оганесян готовит обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сравнившего свалку в Белореченском районе, на гигантские размеры и вонь которой жалуются местные жители, с Мамаевым курганом. Об этом сообщает региональное издание V1.Ru.

«Назвать именем Мамаева кургана, священного для всего населения Советского Союза места, мусорную свалку — это верх извращения и цинизма. Это плевок в лицо всем нашим ветеранам», — заявил Оганесян, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Он отметил, что планирует донести в ОНФ предложение поддержать его обращение к Путину. В противном случае Оганесян намерен действовать от своего имени. «Один из возможных вариантов моих действий — подача иска о защите чести и достоинства неопределенного круга сталинградцев, жителей города и всех ветеранов», — сказал он.

Ранее в сети появилось видео, на котором Кондратьев неоднократно сравнивает свалку с Мамаевым курганом. «И просто растет этот Мамаев курган, и все. А потом начинает пахнуть, потом начинает цвести, начинает раздражать жителей», — отмечает губернатор на опубликованных кадрах.

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги в Волгограде. Во время Сталинградской битвы там велись ожесточенные бои. Ныне курган известен памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!»

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