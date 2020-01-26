Российская лыжница завоевала золото на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золотую медаль в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Об этом сообщает ТАСС.

В финальном забеге Непряева обогнала словенку Анамарию Лампич на 0,26 секунды, показав результат 3 минуты 27,08 секунды. Третье место заняла представительница США Джессика Диггинс, уступившая россиянке 2,44 секунды.

Непряева была единственной спортсменкой из России, пробившейся в решающую гонку. Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале вместе с норвежкой Терезой Йохауг — лидером общего зачета Кубка мира. Еще три российские лыжницы не сумели преодолеть квалификацию.

Позднее 26 января спринт пробегут мужчины. Эта гонка станет последней на этапе в Оберсдорфе. Следующий этап Кубка мира пройдет 8-9 февраля в Швеции.

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